Водитель такси избил курьера в Купчино

Водитель такси избил курьера в Купчино
Курьера госпитализировали, а водителя такси доставили в отдел полиции. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали водителя, который нанес телесные повреждения работнику службы доставки.

Инцидент произошел в субботу, 22 мая, на пешеходном переходе на Дунайском проспекте. Конфликт разгорелся между двумя уроженцами среднеазиатских республик.

Как рассказали в УВО войск нацгвардии по городу и Ленобласти, во время ссоры таксист ударил курьера по лицу и ноге. В этот момент неподалеку проезжал наряд вневедомственной охраны. Правоохранители задержали буйного таксиста.

Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали пьяного самокатчика, который сбил ребенка на Большой Конюшенной.

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