Водитель такси избил курьера в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали водителя, который нанес телесные повреждения работнику службы доставки.
Инцидент произошел в субботу, 22 мая, на пешеходном переходе на Дунайском проспекте. Конфликт разгорелся между двумя уроженцами среднеазиатских республик.
Как рассказали в УВО войск нацгвардии по городу и Ленобласти, во время ссоры таксист ударил курьера по лицу и ноге. В этот момент неподалеку проезжал наряд вневедомственной охраны. Правоохранители задержали буйного таксиста.
Пострадавшего пришлось госпитализировать.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали пьяного самокатчика, который сбил ребенка на Большой Конюшенной.