Три моста разведут на этой неделе в Петербурге

Три моста разведут на этой неделе в Петербурге
Дворцовый мост. Фото: gov.spb.ru

В период с 15 по 18 марта в Северной столице разведут три моста — мост Александра Невского, Дворцовый и Большеохтинский.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», первый мост разведут с 2.20 до 5.10 в ночь на 15, 16 и 18 марта. Дворцовый мост планируется развести с 1.10 до 2.50 и с 3.10 до 4.55 в ночь на 17 и 18 марта.

Большеохтинский разведут с 2.00 до 5.00 в ночь с 16 на 17 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице в ночь на 7 апреля разведут Благовещенский и Литейный мосты, а также мост Александра Невского. Переправы раскроют створы в целях профилактического обслуживания.

Также сообщалось, что в понедельник, 30 ноября, в Северной столице завершилась летняя навигация. Разводка мостов через Неву и Малую Неву прекращается до апреля следующего года. Возобновить навигацию по главной реке Петербурга планируется 10 апреля 2021 года. Мосты на рукавах Невы вновь начнут разводить 20 апреля.

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