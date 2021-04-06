В ночь на среду в Петербурге разведут три моста

В Северной столице в ночь на 7 апреля разведут Благовещенский и Литейный мосты, а также мост Александра Невского. Переправы раскроют створы в целях профилактического обслуживания.

Так, Благовещенский мост будут проверять с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00. Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», также профилактическое обслуживание пройдет Литейный мост, его разведут с 01:40 до 04:45. Мост Александра Невского проверят с 02:20 до 05:10.

Напомним, навигационный период откроется 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта по Ропшинскому шоссе ограничат до конца мая, а по Афонской улице — на три дня.