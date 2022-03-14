Россиянам сообщили, что компания P&G повысила стоимость продукции в среднем на 40%

Россиянам сообщили, что компания P&G повысила стоимость продукции в среднем на 40%. Фото: Pixabay

Россиянам сообщили, что компания P&G повысила стоимость продукции в среднем на 40%. Фото: Pixabay

Американская компания P&G, которая владеет такими брендами, как Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders и Pantene, приняла решение повысить стоимость свой продукции в среднем на 40%.

С 15 марта цены на средства для стирки от компании P&G вырастут на 30%, а моющие средства подорожают на 26%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой письмо одного из дистрибуторов.

Отмечается, что больше всего возвысятся в цене профессиональные средства для уборки, — они станут дороже на 74%. Товары для детской гигиены подорожают на 47%, а на 33%, — предметы женской гигиены.

На 67% взлетят цены на товары красоты и здоровья, средства по уходу за волосами станут стоить больше на 63%, средства по уходу за полостью рта — на 58%. Средства для бриться вырастут в цене на 65%.

Отмечается, что рост цен связан с необходимостью компании менять логистику, так как некоторые продукты P&G доставляются из Польши. Компания уже прекратила капитальные вложения в России, а также приостановила рекламную активность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день экономика России продолжает испытывать давление санкции, однако пострадавшей стороной оказались не только россияне. За рубежом грядет резкое удорожание топлива, ЖКХ, продовольствия и авиаперелетов.