Рост цен, остановка производства и авиасообщения: как пострадает Запад от введения санкций

Рост цен, остановка производства и авиасообщения: как пострадает Запад от введения санкций
Февраль показал рост инфляции в Европе до 5,8 процентов вместо недавних полутора. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня экономика РФ продолжает испытывать давление санкции, однако пострадавшей стороной оказались не только россияне. За границей грядет резкое удорожание топлива, ЖКХ, продовольствия и авиаперелетов, сообщает kp.ru.

Полезные ископаемые

В рамках ограничительных мер Джо Байден перекрыл поставки нефти и газа из РФ. В тот же день, 8 марта, в Калифорнии взлетела стоимость бензина до рекордных отметок. Казалось бы, российские ресурсы составляли лишь 3 процента от импорта в страну. Тем не менее, именно этот штат получал большую долю этих поставок.

Европейцы пострадали не меньше при отказе от «Северного потока-2». Хотя поставки «Газпрома» еще производятся, общая суматоха на рынках сделала свое дело. В какой-то момент последовал скачок биржевых курсов до 2-3 тысяч долларов за тысячу кубов. Как стало известно, жители Берлина станут платить за газ на четверть больше.

Февраль показал рост инфляции в Европе до 5,8 процентов вместо недавних полутора. Американцы ощутили ее рост еще сильнее – там показатель составил 7,9 процентов, тем самым обновил сорокалетний максимум.

Удобрения

Не успел рынок удобрений оправиться от последствий пандемии, как из-за удорожания топлива изготовление аммиачных продуктов остановилось. Прежде заграничные промышленники могли находить более дешевые аналоги в России, но сейчас многие перевозчики больше не доставляют продукцию из РФ.

В целом доля России в Европе по большинству наименований составляла 25 процентов, пишет Reuters. Еще часть позиций приобреталась в Белоруссии. Как итог, странам ЕС грозит сокращение посевов и урожая. Вероятны проблемы с поставками растительного масла и зерна.

Самолеты

До 28 марта Европа заберет из РФ свои воздушные суда, предоставленные на условиях лизинга. Пока изъято несколько лайнеров из пяти сотен. Поставщики не знают, куда девать самолеты после конфискации, к тому же им грозят финансовые потери.

Российские компании, в свою очередь, отменили полеты за рубеж. Посещать РФ не могут лайнеры 40 стран и мелкие компании рискуют стать банкротами. Ранее сообщалось, что некоторые авиамаршруты пущены теперь в обход Евразии. Уже известно, что ввиду нерентабельности пришлось отменить перелеты японским компаниям и финской Finnair.

Какой еще урон понесет Запад

Тайвань говорил, что прекратит поставку чипов в Россию. При этом не учитывалось, что большую часть мирового рынка сапфировых подложек приходится на долю РФ. Отдельные виды микросхем и вовсе имеют только российское производство.

Кроме того, Европа может лишиться лакокрасочных материалов, пластмасс и другой химической продукции. Американская промышленность перестала получать ракетные двигатели из России. Между тем, пока производство на Западе останавливается, Китай набирает мощь и ведет активную деятельность на международном рынке.

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