Названы условия перевода валюты на иностранные счета

Резиденты РФ смогут переводить валюту за рубеж для финансирования своих филиалов и представительств, объем перечисленных средств не должен превышать объем финансирования за предыдущий год. Об этом говорится в сообщении Минфина.

«Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения: резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год», — говорится в заявлении.

Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.

Отмечается, что граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта этого года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

Ранее правительство Российской Федерации разработало специальную дорожную карту, которую предоставило в Центральный Банк. Согласно этому документу, ЦБ предстоит за 2022 год разработать и внедрить механизмы по выявлению подозрительных счетов и транзакций. По мнению правительства, такие меры позволят регулировать криптовалютный рынок в России. Меры направлены и против теневого сектора экономики. Центробанк в оперативном порядке должен внедрить методические рекомендации для банков, работающих на территории России. Приняты «методички» были еще в сентябре 2021 года.

Также сообщалось, что Центробанк и Правительство России разработали специальные антикризисные программы льготного кредитования бизнеса. В ЦБ отметили, что вносится предложение предоставлять российскому бизнесу оборотных кредитов сроком до одного года. Также речь идет о предоставлении инвестиционных кредитов до трех лет. На соответствующие программы выделили лимит 500 млрд, при этом общая сумма поддержки составит 675 миллиардов рублей, учитывая существующий лимит программы стимулирования кредитов

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Банк России принял решение о расширении временного диапазона расчета официального курса с целью повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю. Как стало известно, официальный курс доллара будет установлен на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, которые были заключены с 10:00 до 16:30 по московскому времени.