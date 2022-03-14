ЦБ РФ расширит временный диапазон для расчета официальных курсов доллара и евро

Банк России принял решение о расширении временного диапазона расчета официального курса с целью повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю.

Как стало известно, официальный курс доллара будет установлен на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, которые были заключены с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Об этом сообщает Telegram-канал Банка России.

До этого период расчета варьировался от 10 часов до 11:30 по московскому времени. Отмечается, что расширение диапазона расчета курса способствует учету большего количества сделок в течение всего дня.

В настоящее время проект соответствующего Указания направлен на регистрацию в Минюст. Когда документ будет опубликован, он вступит в силу.

Аналогично будет устанавливаться курс евро к рублю, что сделает проще порядок установления и публикации официальных курсов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ЦБ РФ решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта.