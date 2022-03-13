На фондовом рынке Мосбиржи Центробанк не возобновит торги с 14 по 18 марта

Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта.
Торги на фондовом рынке не будут возобновлены в период с 14 по 18 марта, исключением станет режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также секция рынка СПФИ. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.
Отмечается, что торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка, с учетом индексных контрактов, пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы торги пройдут с 10 до 18:45 по московскому времени на оригинальных площадках .
Открытие торгов на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи ожидается в 10 часов по московскому времени.
Режим работы Московской Биржи с 21 по 25 марта будет объявлен позже.
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Соня Кроневальд, Gazeta.SPb