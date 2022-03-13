На фондовом рынке Мосбиржи Центробанк не возобновит торги с 14 по 18 марта

На фондовом рынке Мосбиржи Центробанк не возобновит торги с 14 по 18 марта. Фото: Pixabay

На фондовом рынке Мосбиржи Центробанк не возобновит торги с 14 по 18 марта. Фото: Pixabay

Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта.

Торги на фондовом рынке не будут возобновлены в период с 14 по 18 марта, исключением станет режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также секция рынка СПФИ. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

Отмечается, что торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка, с учетом индексных контрактов, пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы торги пройдут с 10 до 18:45 по московскому времени на оригинальных площадках .

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк и Правительство Российской Федерации разработали специальные антикризисные программы льготного кредитования бизнеса.