Правительство России и ЦБ предоставят бизнесу льготные кредиты по антикризисным программам

Центробанк и Правительство России разработали специальные антикризисные программы льготного кредитования бизнеса.

О новым антикризисных программах льготного кредитования малого и среднего предпринимательства сообщается на сайте Банка России.

В ЦБ отметили, что вносится предложение предоставлять российскому бизнесу оборотных кредитов сроком до одного года. Также речь идет о предоставлении инвестиционных кредитов до трех лет. На соответствующие программы выделили лимит 500 млрд, при этом общая сумма поддержки составит 675 миллиардов рублей, учитывая существующий лимит программы стимулирования кредитов.

До конца 2022 года малые предприятия бизнеса могут рассчитывать на льготный кредит. Также они могут рефинансировать ранее полученный кредит по ставке, которая не превышает 15% годовых, а для средних предприятий — не выше 13,5%. Общий лимит этой программы составляет 340 млрд.

Также будут предоставляться инвестиционные кредиты по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП. Она будет реализована ЦБ совместно с «Корпорацией «МСП»». Аналогично ставки по этой программе не превысят 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Лимит здесь обозначен как 335 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин разрешил российским компаниям выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.