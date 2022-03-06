Владимир Путин дал разрешение на выплату долгов зарубежным кредиторам в рублях

Президент России Владимир Путин разрешил российским компаниям выплачивать долги зарубежным кредиторам в отечественной валюте.

Соответствующий указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами был закреплен подписью главы государства. Теперь российские компании могут выплачивать долги в рублях кредиторам из других стран, которые попали в список недружественных государств. Документ представлен на сайте Кремля.

Отмечается, что порядок исполнения распространяется на «исполнение обязательств в размере, превышающем 10 миллионов рублей в календарный месяц», а также в размере, который превышает эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ, установленному на первое число каждого месяца.

Также в документе подчеркивается, что мера распространяется на выплаты кредиторам, которые связаны с иностранными гражданами, совершающими недружественные действия в отношении России. Выплаты могут осуществляться и тем кредиторам, которые могут находится под контролем иностранных лиц, при этом место их регистрации не учитывается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам президента Российской Федерации Владимира Путина, все пособия в стране будут проиндексированы.