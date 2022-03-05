Владимир Путин: все пособия в России будут проиндексированы

Владимир Путин: все пособия в России будут проиндексированы
Президент России Владимир Путин. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

По словам главы Российской Федерации Владимира Путина, все пособия в стране будут проиндексированы.

Все выплаты, как и положено, государство проиндексирует. Об этом лидер РФ сообщил в субботу, 5 марта, на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

По словам Путина, все соцпособия, согласно планам, будут индексироваться.

«И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться», — заявил президент России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон, который гласит о возможности применения санкций к тем иностранцам, которые нарушают права россиян или совершают против них преступные действия. Принятое президентом решение расширяет закон 2012 года «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

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