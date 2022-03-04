Путин подтвердил возможные санкций в отношении иностранцев, нарушающих права россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, который гласит о возможности применения санкций к тем иностранцам, которые нарушают права россиян или совершают против них преступные действия.

Принятое президентом решение расширяет закон 2012 года «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». До сегодняшнего дня действие закона распространялось только на граждан США, но теперь затрагивает любого человека. Информация об этом появилась на портале правовой информации.

Отмечается, что иностранцы, которые нарушили права россиян, не смогут въезжать на территорию РФ. Также будет наложен арест на финансовые и иные активы в России и запрещено заключение сделок с собственностью и инвестициями, а также распоряжение имуществом в России.

Нарушившие права россиян иностранцы будут лишены права деятельности на территории РФ, а также полномочий Более того, санкционные меры включат приостановление деятельности этих граждан на территории России, а также в советах директоров или других управляющих организациях в России.

Также могут быть наказаны иностранные лица, которые воспользовались своими полномочиями, чтобы освободить от ответственности лицо, совершившее преступления против россиянина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны.