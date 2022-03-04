Владимир Путин утвердил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ

Владимир Путин утвердил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ. Фото: Кремль

Владимир Путин утвердил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к санкциям против России.

В уголовном кодексе Российской Федерации появилась новая статья о «призыве к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». Теперь за призывы к санкциям можно получить уголовное наказание, в том числе и лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что наказание предусмотрено за призывы к санкциям против России или ее граждан. При этом, речь идет как о политических, так и экономических ограничительных мерах.

За вышеупомянутые действия может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей или плата в размере зарплаты осужденного за период до трех лет. Также возможно ограничение свободы, принудительные работы на срок до трех лет, а также арест на 6 месяцев. Еще одним наказанием может стать лишение свободы до трех лет с допустимым штрафом до 200 тысяч или в размере зарплаты осужденного за период до года.

При этом отмечается, что статья распространяется на граждан России, привлекавшихся в течение года к административной ответственности за подобные правонарушения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Государственная дума РФ одобрила введение уголовной ответственности за фейковую информацию о ВС России, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против страны.