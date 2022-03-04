В России принят закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии

Государственная дума России одобрила введение уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о вооружённых силах нашей страны.

Государственная дума России одобрила введение уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о вооружённых силах нашей страны.

Государственная дума России одобрила введение уголовной ответственности за фейковую информацию о ВС России, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России РФ.

Так, распространение заведомо ложных сведений будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн. рублей. В качестве максимального наказания он предусматривает 15 лет лишения свободы. Такая мера грозит в случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия.

Напомним, в комитете по безопасности и противодействию коррупции периодически фиксируют множество фейковых новостей о ходе специальной военной операции по демилитаризации на Украине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург хорошо «фильтрует» фейки о ситуации на Украине. Провокационная информация направлена на манипуляцию общественным мнением.