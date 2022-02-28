Депутат Пискарев: председатель Госдумы Володин одобрил предложение наказывать за фейки о ВС

Председатель Госдумы Володин одобрил предложение наказывать за фейки о ВС. Фото: Государственная дума

Председатель Госдумы Володин одобрил предложение наказывать за фейки о ВС. Фото: Государственная дума

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, которое заключается в уголовном наказании за публичные фейки о действиях Вооруженных сил РФ.

В связи с участившимися случаями фейковых новостей о действиях Вооруженных сил РФ было выдвинуто предложение разработать законопроект об уголовной ответственности за подобную недостоверную информацию. Эту идею поддержал и Вячеслав Володин, как сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

«Я думаю, что мы сможем в ближайшем будущем уже какие-то первые предложения высказать», — отметил глава ведомства.

По словам Пискарева, в комитете периодически фиксируют множество фейковых новостей о ходе специальной военной операции по демилитаризации на Украине. На настоящий момент комитет уже приступил к разработке законопроекта, сообщил глава ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин подписал указ, по которому вводятся контрсанкции в отношении Запада.