В работе Wildberries вновь произошел сбой

В основном сбои в работе Wildberries происходят у российских пользователей. Фото: Wildberries

В основном сбои в работе Wildberries происходят у российских пользователей. Фото: Wildberries

Пользователи массово жалуются на сбои в работе онлайн-ритейлера Wildberries. У большинства проблемы с работой приложения.

По данным сайта Downdetector, к утру 15 марта было зафиксировано более 2,6 тысячи жалоб. Почти половина клиентов жалуются на работу мобильного приложения, около 43% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% сообщили о неполадках в работе сайта Wildberries.

В основном сбои в работе Wildberries происходят у российских пользователей. Жалобы на неполадки подали жители Москвы, Петербурга и других городов. Кроме того, о проблемах сообщают клиенты из Белоруссии.

В понедельник пользователи онлайн-ритейлера также массово жаловались на сбои в его работе. Вечером в Wildberries сообщили, что большинство неполадок устранены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в работе Telegram зафиксирован сбой.