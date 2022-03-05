В работе Telegram зафиксирован сбой

В работе Telegram зафиксирован сбой
В работе Telegram произошел сбой. Фото: pixabay.com

В работе мессенджера Telegram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети. Всего зафиксировано 927 жалоб: 60% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 20% — на проблемы с приложением, еще 20% — на проблемы с получением сообщений.

Жалобы поступают из России, а также Украины, Германии, Белоруссии и других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

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