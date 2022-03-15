Названы товары, которые исчезли или только могут стать недоступны россиянам

Западные санкции привели к тому, что многие компании либо покинули рынок, либо временно заморозили поставки. «Известия» составили рейтинг позиций, которые пропадут с прилавков отечественных магазинов.

Продовольствие

По словам партнера Strategy Partners Инны Гольфанд, на сегодня нет оснований переживать о возможном исчезновении отдельных продуктов на полках супермаркетов. На данный сегмент товаров ограничения не распространяются. Если все-таки некоторые виды продовольствия перестанут завозиться в Россию, то им найдут аналоги.

В нынешних условиях под угрозой оказались поставки ряда товарных позиций. Например, с Фарерских островов. Оттуда россияне получают до половины всей заграничной сельди и скумбрии. Тем не менее пока о перебоях по данному направлению не сообщается.

Под угрозой исчезновения теоретически оказались некоторые фрукты. Россияне обеспечены местными производителями на 40 процентов, в то время как немалая часть сортов поступает из-за границы. Союз производителей ягод поясняет, что и здесь особого повода для беспокойства нет. Главные поставщики – это страны, не поддержавшие западные санкции.

Несмотря на разговоры о прекращении поставок содержащих кофеин напитков, «Росчайкофе» озвучил положительный прогноз касаемо положения этого сегмента рынка. По мнению ассоциации, раз Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Индия, Шри-Ланка и Китай сохранили торговые отношения с Россией, значит их продукция будет поставлять в страну без перебоев.

Бытовая химия

Владелец Dove, Rexona, «Чистая Линия», Domestos и других марок бытовой химии не намерен продолжать инвестировать в проекты в РФ. При этом сообщается, что важнейшие товары гигиены останутся доступны покупателям.

Компьютеры и авто

Глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев считает, что в скором времени с отечественного рынка исчезнут ПК, станут недоступны серверы. Автосегмент также будет испытывать дефицит, однако его компенсируют китайские машины.

Одежда, обувь

Представитель EGGHEADS Solutions Катя Солнечная сообщила о трудностях сервисов «Озон» и «Вайлдберис». Некоторые поставщики вынуждены решать проблемы поставок ткани. Многие закупали материалы в Италии, но вместе с тем остаются Китай и Турция.

Некоторые торговцы оперативно отреагировали на изменения рынка и экстренно закупились материалом по старому курсу долларов. Но большинство из них могут растянуть свои запасы до лета. Сейчас продавцы маркетплейсов активно предлагают вещи из кожи и шелка. Что касается новых поставок, то существует высокая вероятность их задержки.

В новых условиях продавцам приходится вести переговоры с поставщиками, менять логистику. Алексей Мисаилов, возглавляющий одно из направлений работы FM Logistic в стране, сообщил о решении некоторых компаний подождать с поставками до апреля или даже до лета. Нишу масс-маркета вероятнее всего займут отечественные компании, на им это потребуется несколько месяцев.

Кто уже прекратил поставки?

В российских магазинах прекращают продавать газировки Pepsi, Merinda, Coca Cola, пиво Heineken, Guinness, а также Plzeňský Prazdroj и другие чешские марки пенного. Также исчезнут виски от некоторых брендов, в том числе White Horse. Не будет продаваться в стране ром Captain Morgan, водка Smirnoff.

Помимо производителей одежды и питания деловые отношения с Россией прервали еще несколько поставщиков. В их числе производитель лифтов Otis, мебельный бренд IKEA, фирмы Microsoft, IBM, Apple, логистическая компания DHL, парфюмерно-косметический бренд Chanel и другие.