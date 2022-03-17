Мужчину, убившего знакомого в 2007 году, поймали в Петербурге

Правоохранителям удалось установить, что к преступлению причастен мужчина, которому на тот момент было 26 лет. Фото: unsplash

Правоохранителям удалось установить, что к преступлению причастен мужчина, которому на тот момент было 26 лет. Фото: unsplash

В Петербурге задержали заочно обвиняемого в совершении убийства в 2007 году.

Как сообщает ГСУ СК по городу, уголовное дело было возбуждено в июне 2007 года после убийства 33-летнего мужчины.

Правоохранителям удалось установить, что к преступлению причастен мужчина, которому на тот момент было 26 лет. В том же году ему заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста, а после объявили в международный розыск.

41-летнего подозреваемого поймали только в марте 2022 года. Его задержали и предъявили ему обвинение.

Убийство произошло 15 июня 2007 года. Как считает следствие, между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт рядом с домом на улице Черкасова, в ходе которого задержанный ударил своего знакомого ножом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчину, изрезавшего жителя Сертолово ножом, задержали.