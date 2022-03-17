Мужчину, изрезавшего жителя Сертолово ножом, задержали

Мужчину, изрезавшего жителя Сертолово ножом, задержали
Мужчина нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом. Фото: unsplash

Во Всеволожском районе правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Сертолово.

Как сообщает следственное управление СК по Ленобласти, в отношении задержанного 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Все произошло 15 марта в квартире дома в Сертолово. Следствие установило, что подозреваемый был гостем пострадавшего. Во время конфликта он с целью убийства нанес потерпевшему как минимум четыре удара ножом в шею, грудь, живот и конечности. Мужчине удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следствие будет настаивать в суде на его аресте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге школьник с окровавленным животом пришел в больницу за помощью.

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