Мужчину, изрезавшего жителя Сертолово ножом, задержали

Мужчина нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом. Фото: unsplash

Мужчина нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом. Фото: unsplash

Во Всеволожском районе правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Сертолово.

Как сообщает следственное управление СК по Ленобласти, в отношении задержанного 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Все произошло 15 марта в квартире дома в Сертолово. Следствие установило, что подозреваемый был гостем пострадавшего. Во время конфликта он с целью убийства нанес потерпевшему как минимум четыре удара ножом в шею, грудь, живот и конечности. Мужчине удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следствие будет настаивать в суде на его аресте.

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