В Петербурге школьник с окровавленным животом пришел в больницу за помощью

Мальчик пришел весь в крови. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мальчик пришел весь в крови. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мальчик-подросток появился на пороге петербургской больницы. Школьник в крови очень надеялся на помощь врачей.

К слову, семья мальчика на учете в правоохранительных органах не состоит. Об этом сообщают в четверг, 17 марта, НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Учащемуся десятого класса одной из школ Северной столицы медицинские работники диагностировали непроникающую резаную рану живота.

Отмечается, что юноша самостоятельно пришел в учреждение. Доктора осмотрели подростка, оказали ему медпомощь и отпустили домой. Семья ребенка на учете в ОДН не состоит. Мать и отец являются самозанятыми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машина, попавшая в дорожно-транспортное происшествие на Обводном канале, набита подростками.