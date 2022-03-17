В скором времени Брюс Уиллис может завершить кинокарьеру из-за ранней деменции

В скором времени Брюс Уиллис может завершить кинокарьеру из-за ранней деменции
В скором времени Брюс Уиллис может завершить кинокарьеру из-за ранней деменции. Фото: кадр из фильма "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть"

Появились слухи, что знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис может закончить свою карьеру в кино из-за развития болезни.

Стало известно, что у Брюса Уиллиса, вероятно, развивается ранняя стадия деменции. Об этом пишет Blitz. с ссылкой на слова приятеля Брюса режиссера Мэтта Эскандари.

Отмечается, что актеру уже становилось тяжело запомнить свои реплики в кино, после чего он отправился к врачу и подтвердил диагноз, — ранняя стадия деменции.

Первый раз информация об ухудшении памяти у актера появились в январе 2021 года. При этом некоторые утверждают, что подобные проблемы у Уиллиса начались еще в 2015 году, когда замечали использование актером наушника с суфлером и дублеров.

Поклонники предполагают, что прежде, чем завершить свою кинокарьеру Брюс Уиллис решил сняться в фильмах не с самым большим рейтингом. Планируется, что в 2022 году актер должен будет сняться в 11 фильмах, о которых большинство зрителей не слышали.

Широкую известность Брюс Уиллис получил благодаря фильмам «Крепкий орешек» (позже актер снялся в другой части «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть») и «Пятый элемент».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге ушел из жизни актер дубляжа Сергей Дьячков в возрасте 50 лет.

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