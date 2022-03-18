В Петербурге спустя 30 лет раскрыли изнасилование в Парке Победы, но преступник уже мертв

В Петербурге правоохранители установили причастного к изнасилованию в Парке Победы в 1992 году, но он скончался еще в 2004 году.

Как стало известно Gazeta.SPb, преступление произошло 12 июля 1992 года в Парке Победы на Московском проспекте. Неизвестные под угрозой убийством изнасиловали женщину, которой на тот момент было 26 лет. Было возбуждено уголовное дело, но раскрыть его удалось только сейчас.

Стражи порядка недавно выяснили, что к изнасилованию причастен мужчина 1974 года рождения. Однако, как оказалось, он скончался в январе 2004 года. Потерпевшая опознала его по снимкам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отца задержали за сексуальное насилие над 14-летней дочерью.