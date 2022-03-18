Отца задержали за сексуальное насилие над 14-летней дочерью

В Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над школьницей. Подозреваемый — ее отец.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 17 марта в полицию обратилась петербурженка из Невского района. Она заявила, что ее 45-летний супруг совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их общей дочери 2008 года рождения. Это происходило начала февраля по 10 марта в квартире на улице Бабушкина.

Отец был задержан уже через час во 2-м Рабфаковском переулке. Сегодня его должны поместить в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бизнесмен совратил 12-летнюю девочку в подсобке шиномонтажки в центре Петербурга.