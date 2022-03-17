Бизнесмен совратил 12-летнюю девочку в подсобке шиномонтажки в центре Петербурга

Бизнесмен совратил 12-летнюю девочку в подсобке шиномонтажки в центре Петербурга
Изъяты фрагменты постельного белья. Фото: https://pixabay.com/

В полицию с заявлением обратилась мать подростка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в Центральном районе Петербурга 15 марта вечером.

В подсобном помещении маленькой фирмы по ремонту мелкой колесной техники работник указанной организации мог совершить насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2009 года рождения.

Отмечается, что данное помещение было оборудовано камерой видеонаблюдения. Запись изъята.

На следующий день во Фрунзенском районе Петербурга «по горячим следам» был задержан подозреваемый. Им оказался 53-летний индивидуальный предприниматель.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Всеволожского района задержала троих подозреваемых в убийстве 20-летней девушки.

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