Полиция Всеволожского района задержала троих подозреваемых в убийстве 20-летней девушки

Полиция Всеволожского района задержала троих подозреваемых в убийстве 20-летней девушки
Трое подозреваемых в убийстве задержаны. Фото: Pixabay

В нее стреляли из «травмата», а затем забили металлическим предметом. Убийство было совершено около полутора лет назад.

Во Всеволожском районе Ленинградской области у деревни Мяглово 2 октября 2021 года нашли труп 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Погибшая была уроженкой сопредельного государства. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 6 марта стражи порядка задержали троих подозреваемых. Ими оказались 26-летний, 28-летний и 48-летний мужчины.

Установлено, что 18 сентября молодую девушку вывезли район деревни Мяглово. Там в нее несколько раз стреляли из травматического пистолета, затем избили металлическим предметом по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась. Преступники скрылись с места происшествия скрылись.

Отмечается, что злоумышленники сделали это из-за личных неприязненных отношений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти раскрыли убийство 14-летней давности. Мужчине связали руки, привязали к ногам кирпичи и утопили в водоеме.

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