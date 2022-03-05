Связал руки, привязал кирпичи и утопил: в Ленобласти раскрыли убийство 14-летней давности

Мужчина был связан по рукам и ногам. Фото: pixabay

Мужчина был связан по рукам и ногам. Фото: pixabay

Мужчину 1958 года рождения избили, затем скинули с 3 этажа, а потом утопили в пожарном водоеме.

В Ленинградской области раскрыто убийство, совершенное более 10 лет назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В мае 2009 года в городском поселении Дружная Горка в Гатчинском районе в пожарном водоеме было обнаружено тело местного жителя. Руки мужчины были связаны сзади, а к ногам прицеплены два кирпича.

Было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Оказалось, что причиной смерти стало утопление в воде.

В феврале 2022 года оперативники пообщались с супругой и сыном погибшего. В ходе обысков установили, что к гибели мужчины причастен ранее судимый гражданин 1983 года рождения.

В ноябре 2008 года подозреваемый в квартире дома 19 по улице Введенского во время ссоры избил пострадавшего, а затем скинул его с третьего этажа. После этого злоумышленник сбросил потерпевшего в воду.

«В условиях психиатрической больницы специализированного типа было предъявлено обвинение в совершенном данного преступлении мужчине 1983 года рождения. В указанном учреждении злоумышленник находится, после совершении убийства в Гатчинском районе, в дер. Семрино в 2013 году», — сообщает ГУ МВД России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина вывез знакомого в лес и зарубил его серпом.