В Ленобласти мужчина вывез знакомого в лес и зарубил его серпом

Убийство произошло 11 лет назад. Подозреваемый пойман только сейчас.

Об этом сообщает Следственное Управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области в среду, 9 февраля.

Мужчина 1984 года рождения предстанет перед судом, его обвиняют по статье «Убийство», которое он мог совершить еще 11 лет назад.

В 2010 году в Лодейном поле без вести пропал мужчина 1976 года рождения. Совсем недавно заподозрили в преступлении одного из местных жителей. К слову, он был хорошо знаком с погибшим. Горожанина задержали.

Следствие установило, что в сентябре 2010 года обвиняемый на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, сформировался преступный умысел, направленный на его убийство. Мужчина вывез пострадавшего в лес, избил его, а затем несколько раз ударил серпом. Пострадавший скончался.

Чтобы скрыть свое преступление, мужчина закопал где-то тело, а орудие убийства выбросил в реку Канома. Тело погибшего так и не нашли.

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