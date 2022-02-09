В Тосненском районе обнаружен сильно избитый труп охранника базы АО»Газпром»

В Тосненском районе Ленинградской области, в деревне Каменка, обнаружили труп охранника предприятия. На теле, предположительно, убитого мужчины обнаружили множество признаков насильственной смерти.

Во вторник утром, 8 февраля, на территории газораспределительной базы АО «Газпром» нашли мертвого охранника. Как стало известно Gazeta.SPB, на теле мужчины были обнаружены сквозная колото-резанная рана правой голени, рана затылочно-теменной части головы, кровоподтеки туловища и конечностей. Труп 45-летнего мужчины направили в морг для выявления точной причины смерти. С места преступления были изъяты нож, два молотка, топор.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На следующий день, 9 февраля, а точнее около 00:50 ночи по улице Новосельковской, 18 правоохранительные органы «по горячим следам» задержали подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 59-летний гражданин. В настоящий момент помещен в СПСЗЛ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 февраля по факту алкогольных посиделок в городе Павловск, закончившихся ножевым ранением, было возбуждено уголовное дело.