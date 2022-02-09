Возбуждено уголовное дело по факту неудачных посиделок на Пионерской, закончившихся ножевым

Еще в понедельник, 7 февраля, 27-летний мужчина из города Пушкин в тяжелом состоянии был госпитализирован с Пионерской улицы Павловска в НИИ скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Во вторник, 8 февраля, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как стало известно Gazeta.SPB, в день происшествия по подозрению в совершении преступления был задержан 48-летний гражданин. Мужчины находились в гостях на квартире Пионерской улицы, 1, корпус 1 и вместе распивали спиртные напитки. Внезапно вспыхнувшая ссора нарушила идиллию, и один из мужчин оказался в больнице.

В ходе обысков с места преступления изъяли нож. Вчера, 8 февраля, на основании статьи о задержании подозреваемого забрали и доставили в СПСЗЛ ОМВД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 февраля в первой половине правоохранительные органы получили подозрительные оповещения о готовящихся взрывах в «Доме Зингера», БЦ «Ренессанс» и ТЦ «Балканский-2».