Возбуждено уголовное дело по факту неудачных посиделок на Пионерской, закончившихся ножевым

Возбуждено уголовное дело по факту неудачных посиделок на Пионерской, закончившихся ножевым
Возбуждено уголовное дело по факту неудачных посиделок на Пионерской, закончившихся ножевым. Фото: pixabay

Еще в понедельник, 7 февраля, 27-летний мужчина из города Пушкин в тяжелом состоянии был госпитализирован с Пионерской улицы Павловска в НИИ скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Во вторник, 8 февраля, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как стало известно Gazeta.SPB, в день происшествия по подозрению в совершении преступления был задержан 48-летний гражданин. Мужчины находились в гостях на квартире Пионерской улицы, 1, корпус 1 и вместе распивали спиртные напитки. Внезапно вспыхнувшая ссора нарушила идиллию, и один из мужчин оказался в больнице.

В ходе обысков с места преступления изъяли нож. Вчера, 8 февраля, на основании статьи о задержании подозреваемого забрали и доставили в СПСЗЛ ОМВД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 февраля в первой половине правоохранительные органы получили подозрительные оповещения о готовящихся взрывах в «Доме Зингера», БЦ «Ренессанс» и ТЦ «Балканский-2».

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