Во вторник угрозе взрыва подверглись «Дом Зингера», БЦ «Ренессанс» и ТЦ «Балканский-2»

Во вторник угрозе взрыва подверглись &#171;Дом Зингера&#187;, БЦ &#171;Ренессанс&#187; и ТЦ &#171;Балканский-2&#187;
Фото: Google Maps

В минувший вторник, 8 февраля, в первой половине правоохранительные органы получили подозрительные оповещения о готовящихся взрывах в двух бизнес-центрах и одном ТЦ.

Первое сообщение поступило около 11:41 от УФИН России по Московской области, которому сообщили с подозрительно почты, что в «Доме Зингера» на Невском проспекте, 28 и в БЦ «Ренессанс» на Херсонской улице, 12-14 заложены бомбы. Как стало известно Gazeta.SPB, на этом оповещение о возможных взрывах не закончилось.

Около 12:18 на этот раз от УФСБ России по Петербургу поступило сообщение, что получено еще одно подозрительное письмо с упоминанием прямой угрозы взрыва в ТЦ «Балканский-2» на Балканской площади, 5, литер Е.

Во все упоминаемые места были отправлены специалисты. После проведения осмотра, который был закончен в 14:15, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. В результате проведения мероприятий было эвакуировано 143 человека.

Материалы будут направлены в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 февраля правоохранителям поступило сообщение о письме с грозами. Неизвестный заявил о минировании ТК «Питер» на улице Типанова, 21, «Галереи» на Лиговский проспекте, 30, и «Европолиса» на Полюстровском, 84. Он требовал 5 млн долларов.

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