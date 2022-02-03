Из «Европолиса» эвакуировали 100 человек после сообщения о «заминировании»

Сотрудники полиции Петербурга проверяли три торговых центра из-за угроз неизвестного.

В среду, 2 февраля, правоохранителям поступило сообщение о том, что днем ранее на почту УФСБ РФ поступило электронное письмо с грозами. Неизвестный заявил о минировании ТК «Питер» на улице Типанова, 21, «Галереи» на Лиговский проспекте, 30, и «Европолиса» на Полюстровском, 84. Он требовал 5 млн долларов.

«Кидайте бабло. Писать мне в лс для риквизитов», — написал злоумышленник.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие стражи порядка осмотрели торговые центры, но ничего подозрительного не обнаружили. Из «Европолиса» было эвакуировано 100 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним «заминировал» торговые центры «Галерея» и «Питерлэнд» в Петербурге. Материал о ложном минировании был направлен Главное Следственное Управление по Санкт-Петербургу.