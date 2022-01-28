Аноним «заминировал» торговые центры «Галерея» и «Питерлэнд» в Петербурге

Полицейские провели осмотры в «Галерее» и «Питерлэнде». Фото: Baltphoto/ Olga Androsova-1

Полицейские провели осмотры в «Галерее» и «Питерлэнде». Фото: Baltphoto/ Olga Androsova-1

Неизвестный заявил о «бомбах» в торговых центрах «Галерея» и «Питерлэнд».

Вечером 27 января правоохранителям поступило электронное письмо о минировании двух торговых комплексов. Аноним заявил, что заложил 197 взрывных устройств в «Галерее» на Лиговском проспекте, д. 30а, а также в «Питерлэнде» на Приморском проспекте, д. 72.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, стражи порядка осмотрели торговые центры, но ничего подозрительного не обнаружили. Эвакуация сотрудников и покупателей не проводилась.

Материал о ложном минировании будет направлен Главное Следственное Управление по Санкт-Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный «заминировал» школу на Белы Куна. Оперативники провели осмотр школьного учреждения и прилегающей территории, тревога оказалась ложной. Проводилась эвакуация. На улицу вывели 371 человек.