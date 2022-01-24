Неизвестный «заминировал» школу на Белы Куна

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный сообщил, что «заминировал» школу. Тревога оказалась ложной.
Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 января на электронную почту УФСБ России по Петербургу и Ленобласти с электронного адреса «sender@5ymails.com» поступило сообщение следующего содержания: «Мое имя Леша, но вы зовите меня господином. Еще вчера в школе 215 я установил 20 пакетов с СВУ, которые взнесут школу с ее учениками в воздух. У вас есть ровно 2 часа для эвакуации здания, если не успеете – на вашей душе будут смерти сотен детей. Удачи» Школа № 215 находится на улице Белы Куна, 24/2.
Оперативники провели осмотр школьного учреждения и прилегающей территории, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Проводилась эвакуация. На улицу вывели 371 человек.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.