Неизвестный «заминировал» школу на Белы Куна

Неизвестный «заминировал» школу на Белы Куна
Проводилась эвакуация. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный сообщил, что «заминировал» школу. Тревога оказалась ложной.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 января на электронную почту УФСБ России по Петербургу и Ленобласти с электронного адреса «sender@5ymails.com» поступило сообщение следующего содержания: «Мое имя Леша, но вы зовите меня господином. Еще вчера в школе 215 я установил 20 пакетов с СВУ, которые взнесут школу с ее учениками в воздух. У вас есть ровно 2 часа для эвакуации здания, если не успеете – на вашей душе будут смерти сотен детей. Удачи» Школа № 215 находится на улице Белы Куна, 24/2.

Оперативники провели осмотр школьного учреждения и прилегающей территории, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Проводилась эвакуация. На улицу вывели 371 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.

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