Консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании

Консульство Казахстана в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании
Генконсульство Казахстана эвакуировали. Фото: google.maps

В Петербурге полиция эвакуировала консульство Казахстана после получения электронного письма с обещанием устроить взрыв.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 5 января на электронную почту консульства Казахстана пришло письмо от «казахского воина». Неизвестный потребовал незамедлительной отставки президента республики Касым-Жомарта Токаева, иначе здание будет взорвано.

Сотрудники полиции эвакуировали трех сотрудников из Генконсульства, расположенного на улице Рылеева, 10. Правоохранители осмотрели здание, но ничего подозрительного не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории Казахстана введен режим ЧП. Решение принял президент Касым-Жомарт Токаев.

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