На территории Казахстана введен режим ЧП

На всей территории Казахстана в связи с протестами общественности введен режим чрезвычайного положения.
Ситуация с бунтом жителей Казахстана приняла крайне серьезные обороты. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает канал «Мир-24».
Раньше уже был введен на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Решение принял президент Касым-Жомарт Токаев.
В среду, 5 января, на фоне массово протестующих граждан Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям.
Протесты начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе страны, а после перешли на другие области.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что по всему Казахстану начинают вспыхивать здания, горят автомобили, участники протестов захватывают городские администрации и стреляют по силовикам.