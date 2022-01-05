На территории Казахстана введен режим ЧП

На территории Казахстана введен режим ЧП
На территории Казахстана введен режим ЧП. Фото: скриншот видео Youtube

На всей территории Казахстана в связи с протестами общественности введен режим чрезвычайного положения.

Ситуация с бунтом жителей Казахстана приняла крайне серьезные обороты. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает канал «Мир-24».

Раньше уже был введен на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Решение принял президент Касым-Жомарт Токаев.

В среду, 5 января, на фоне массово протестующих граждан Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям.

Протесты начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе страны, а после перешли на другие области.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по всему Казахстану начинают вспыхивать здания, горят автомобили, участники протестов захватывают городские администрации и стреляют по силовикам.

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