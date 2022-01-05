Беспорядки в Казахстане. Что известно на данный момент

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки. После отставки правительства протестующие потребовали смены власти.

По всей стране начинают вспыхивать здания, горят автомобили, участники протестов захватывают городские администрации и стреляют по силовикам. Митингующие в Алма-Ате предпринимают попытку штурма мэрии города.

В среду, 5 января в стране отключили интернет и мобильную связь.

В Кремле отреагировали на ситуацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, в Кремле выступают против вмешательства кого-либо извне и считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами, сообщает РИА Новости.

Комендант, начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что в городе были случаи мародерства и погромов, сообщает портал Orda.kz.

«К сожалению, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад «скорой помощи», пожарных автомашин», —сказал он.

По его словам, избиты 500 гражданских лиц, в числе которых женщины и старики.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января на фоне резкого повышения цен на газ. Жители городов вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП до 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана.

Президент Казахстана отправил правительство в отставку на четвертый день протестов. В документе говорится, что Токаев принял отставку правительства Казахстана. Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов, который бы первым вице-премьером. Согласно указу, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. Первым заместителем главы Комитета национальной безопасности Казахстана назначили Мурата Нуртлеу, занимающего должность замруководителя администрации президента. Токаев также поставил своего помощника Ерлана Карина новым государственным секретарем. Бывший госсекретарь Крымбек Кушербаев освобожден от должности.

На фоне протестов Токаев ввел ЧП и комендантский час в в Алма-Ате и Мангистауской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Казахстана ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов.