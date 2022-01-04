Власти Казахстана ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов

Режим ЧП ввели до 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Режим ЧП ввели до 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алма-Ате и Мангистауской области в связи с массовыми протестами.

В период действия ограничений закрывается въезд и выезд из города. Создается комендатура с начальником местной полиции во главе. Во время комендантского часа действует ограничение на свободу передвижения, в том числе на автомобилях.

Как сообщили «РИА Новости», комендантский час действует с 23:00 до 7:00 минут.

Протесты в Казахстане вспыхнули со 2 января на фоне резкого повышения цен на газ. Жители городов вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Токаев ввел режим ЧП до 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об акциях протеста в Париже. Местные жители вышли на митинги против мер по борьбе с ковидом. Митингующие бросали в сотрудников полиции камни и бутылки. Они устанавливали заграждения и крушили имущество города.