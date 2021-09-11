В Париже вновь проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом

В столице Франции проходят митинги против мер по борьбе с ковидом. Так, продолжаются беспорядки, сотрудники полиции используют слезоточивый газ и водометы.
Демонстранты дошли до площади Пале Руаяль, а потом развернулись в противоположную сторону, так как полиция заблокировала им путь. Об этом сообщает РИА «Новости».
Митингующие бросали в сотрудников полиции камни и бутылки. Они устанавливали заграждения и крушили имущество города.
Среди митингующих есть пострадавшие. Около 70 французов задержали.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор пока не видит причин для отмены ношения масок даже несмотря на хорошие темпы прививочной кампании. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Она обратила внимание на то, что возвращение к жизни, «которая была до ковида», возможно.