В Париже вновь проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом

Митингующие бросали в сотрудников полиции камни и бутылки. Фото: pixabay.com

Митингующие бросали в сотрудников полиции камни и бутылки. Фото: pixabay.com

В столице Франции проходят митинги против мер по борьбе с ковидом. Так, продолжаются беспорядки, сотрудники полиции используют слезоточивый газ и водометы.

Демонстранты дошли до площади Пале Руаяль, а потом развернулись в противоположную сторону, так как полиция заблокировала им путь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Митингующие бросали в сотрудников полиции камни и бутылки. Они устанавливали заграждения и крушили имущество города.

Среди митингующих есть пострадавшие. Около 70 французов задержали.