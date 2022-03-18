Китайский эксперт: доллар, как черная дыра, сможет разорять страны и частные лица

Специалист из Китая считает, что национальная валюта Соединенных Штатов сопоставима с черной дырой.

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан уверен, что сегодняшняя Америка является ненадежной страной. Доллар при этом стал непредсказуемой черной дырой, передают РИА Новости.

Ван Цзайбан заявил, что и Саудовская Аравия, и другие ближневосточные союзники США не в восторге от действий Штатов в последние годы. Это говорит о ненадежности страны. В связи с этим Эр-Рияд и Пекин решили ускорить обсуждение расчетов по нефтяным сделкам в валюте Китая.

«Ускорение переговоров между Китаем и Саудовской Аравией может отражать начало расшатывания основ гегемонии США», — объясняет специалист.

По словам Цзайбана, есть несколько причин, почему Саудовская Аравия решила ускорить данный прогресс.

Имеется в виду, что в последние годы Соединенные Штаты все меньше зависят от нефти с Ближнего Востока. Таким образом забота Вашингтона о безопасности на Ближнем Востоке прекратилась. Это беспокоит Саудовскую Аравию и других традиционных американских союзников Ближнего Востока.

Также, считает Ван Цзайбан, союзники США насторожились и тревожились, когда Штаты решили в кратчайшие сроки сбежать из Афганистана, несмотря на долгие годы упорной борьбы.

Помимо это, говорит китайский эксперт, после начала конфликта между Россией и Украиной, Штаты использовали гегемонию доллара для введения беспрецедентных санкций в отношении Москвы.

Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» уверен, что Америка нарушила главные концепции и принципы капиталистической рыночной экономики. Государство может быть готово разорвать современный международный политический и экономический порядок.

Так, эксперт добавил, что американская валюта может стать огромной черной дырой, способной в любой момент разорить некоторые страны и частные лица.

«Сегодняшняя Америка ненадежна и не заслуживает доверия. А вот развитие стабильных и устойчивых отношений сотрудничества с Китаем, напротив, является надежным планом», — констатировал он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр финансов Антон Силуанов считает, что китайский юань является надежной резервной валютой.