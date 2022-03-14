Силуанов: Россия намерена расширить операции в юанях

Силуанов: Россия намерена расширить операции в юанях
Фото: Pixabay

Министр финансов Антон Силуанов считает, что китайский юань является надежной резервной валютой.

Китайский юань входит в состав золотовалютных резервов РФ.

Развивая торговые отношения с КНР, российская сторона будет его использовать, отметил Силуанов.»Поэтому юань остается одним из таких источников валютных резервов России. Это надежная резервная валюта», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее эксперт назвал валюту, которая могла бы заменить доллар в плане инвестиций. Так, сейчас рекомендует обратить внимание на юань.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что для краткосрочных и среднесрочных инвестиций в России лучше использовать юань. Он заявил, что китайский юань может стать валютой, заменяющей доллар.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на рынке российской недвижимости в настоящее время сложилась очень неоднозначная ситуация, из-за чего граждане могут задаться вопросом, а стоит ли вообще инвестировать средства в покупку жилья.

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