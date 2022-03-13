Россиянам рассказали, какие сложности могут возникнуть сейчас при инвестиции в недвижимость

На рынке недвижимости России в настоящее время сложилась очень неоднозначная ситуация. В связи с этим граждане России могут задаться вопросом, а стоит ли вообще инвестировать средства в покупку жилья.

Специалисты рассказали, что стоит ожидать от инвестиций в жилье сейчас, а также, почему этот актив можно считать токсичным. Об этом эксперты поговорили с агентством «Прайм».

По мнению экспертов есть несколько «подводных камней», с которыми сейчас могут столкнуться те, кто решил приобрести свои квадратные метры. Жилье все больше становится токсичным активом. Эксперты отмечают, что, с одной стороны, цена на недвижимость возросли на фоне влияния курса валют, а это, в свою очередь, спровоцировало уменьшение предложения. С другой стороны, рост стоимости ипотеки объяснил также сокращение спроса, что уменьшает цену жилья. При этом доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова заметила, что серьезного сокращения стоимости не предвидится.

Другой эксперт, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объяснил, что сейчас жители России в большом количестве отказываются от сделок из-за ставок по ипотеке, которые буквально взлетели. Вторичный рынок при этом замер на несколько месяцев, а новостройки могут продолжить дорожать на фоне повышения цены стройматериалов. Специалист посоветовал рядовым покупателям дождаться стабилизации геополитической обстановки для оценки доходности.

Рынок жилья в настоящее время находится в неопределенности, так как граждане боятся продавать квартиры за рубли, а также опасаются приобретать объекты со сроками сдачи в конце 2023 года и позже, подчеркнул руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

Эксперт также отметил, что инвестировать в недвижимость в настоящий момент не имеет смысла. По его мнению, в скором времени ожидается стагнация и сокращение цен на 10%, но не больше, что связано с подорожанием стройматериалов. Верников рекомендовал подождать снижения цен и приобрести недвижимость к концу года. Только в случае, если есть одобренные банком кредит с господдержкой, недвижимость стоит покупать уже сейчас.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что другой эксперт прогнозирует ажиотаж на жилищном рынке России. Он полагает, что интерес к сделкам с жильем может возрасти на фоне нестабильной ситуации в экономике страны.