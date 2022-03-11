Россияне начнут вкладываться в недвижимость, чтобы сохранить деньги

Эксперт прогнозирует ажиотаж на жилищном рынке России. Он полагает, что интерес к сделкам с недвижимостью возрастет на фоне нестабильной ситуации в экономике страны.

Один из аналитиков сервиса для поиска недвижимости ЦИАН считает, что многие россияне начнут рассматривать варианты инвестиций в жилье. Этим они попытаются сберечь деньги, так как рубль заметно обесценился и продолжает уступать позиции, пишет РИА Новости.

Другие эксперты подтверждают слова аналитика. Они считают, что оживление на рынке недвижимости последует после ограничений Банка России на операции с валютой. Напомним, что теперь с валютных вкладов можно снимать не более 10 тысяч долларов. Продажа долларов гражданам также ограничена.

Чтобы спасти деньги от девальвации, многие россияне, имеющие сбережения, начнут задумываться о покупке недвижимости. Цены на нее всегда растут, поэтому такой способ инвестиций во все времена считается привлекательным.

Вероятнее всего люди начнут чаще звонить в агентства и договариваться о просмотрах объектов. При этом особое внимание будет уделяться домам премиум-класса. Правда, из-за постоянных колебаний курса некоторые сделки могут срываться, пояснил глава аналитического центра платформы ЦИАН Алексей Попов.

Особый интерес к приобретению квартир начнут проявлять граждане, долларовые сбережения которых возросли. Такое мнение озвучила член правления AREA Анастасия Могилатова.

Ранее сообщалось, что 9 марта регулятор ввел ограничения в работе банков. Помимо лимита на выдачу долларов и прекращение продаж американской валюты изменения коснулись новых вкладов. При открытии депозита в долларах после 8 марта и его последующем закрытии наличные можно будет забрать только в рублевом эквиваленте. Такие меры ЦБ принял сроком на полгода.