Названы самые уязвимые отрасли экономики в России, которые страдают из-за санкций

Санкции в отношении России со стороны «недружественных стран» повлекли за собой серьезные последствия для экономики России, отмечают эксперты. Больше всего давление сказалось на отдельных сферах.

По данным доклада Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, проблемы в России из-за санкций сейчас в частности связаны с импортом в Россию и экспортом отечественной продукции, затруднения в логистике, инфляция, а также приостановка работы иностранных компаний в стране. Об этом сообщает «РБК».

Эксперты считают, что больше всего вреда санкции принесут фармацевтической отрасли. Сразу за ней по уязвимости стоит сфера химических веществ и продуктов, третье место в группе риска досталось производству самолетов, кораблей и железнодорожных локомотивов.

Как выяснилось, в настоящий момент наиболее тяжелые эффекты от санкций — это остановка поставок полупроводников из Тайваня, проблемы с логистикой на европейском направлении при этом с невозможностью оперативно перестроиться на Китай и увеличение инфляции.

ЦМАКП заметил, что негативные последствия также сказались на доступе к импортному сырью, материалам и комплектующим а сфере фармацевтики, а также авиастроении. Кроме того, отмечается затруднение с контрактацией нефти.

Также есть проблемы, возникающие из-за отказа европейских портов от работы с российскими грузами, остановок отгрузки продукции на время в связи с перерасчетом цен и логистических трудностей. По мнению аналитиков, существуют риски скупки Китаем значимых активов в экономике России.

Эксперты заметили, что уже возник риск дефицита зерна и подсолнечного масла. Не стоит исключать, по их мнению, и топливного кризиса.

Директор ИНП РАН Александр Широв заявил, что в краткосрочной перспективе последствием санкций на данный момент является уменьшение критического импорта, такого как фармацевтика, продовольствие, промежуточная продукция автопрома и авиапрома. Он подчеркнул, что уменьшение поставок подобной продукции может повлечь за собой падение выпуска, и даже остановку производства. В результате это скажется на ВВП, на занятости и доходах населения. В такой ситуации также вполне можно ожидать еще большего роста цен из-за превышения спроса н6ад предложением.

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