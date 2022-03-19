Развратник домогался 9-летнего мальчика возле дома на Художников

Развратник домогался 9-летнего мальчика возле дома на Художников
К мальчику приставал развратник. Фото: Pixels.com

Обеспокоенная петербурженка обратилась в полицию после случившегося с ее сыном.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, неизвестный приставал к ребенку возле дома в Выборгском районе на проспекте Художников.

Стражам порядка мать мальчика поведала, что некий мужчина развратничал по отношению к ее 9-летнему ребенку. Оперативники возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Женщина, объяснила, что некий человек не позднее 16 февраля у одного из домов на проспекте Художников трогал ее сына, а также заставлял мальчика касаться и самого злоумышленника. Мама третьеклассника обратилась к полицейским месяц назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Бабушкина девочки-подростка домогался собственный отец. Мужчина работает электромонтажником на одном из предприятий Петербурга.

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