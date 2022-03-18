На улице Бабушкина девочки-подростка домогался собственный отец

Мужчина работает электромонтажником на одном из предприятий Петербурга.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, к стражам порядка с заявлением обратилась мать пострадавшей девочки. По ее словам, к ребенку приставал ее супруг, родной отец 13-летнего подростка.

Все случилось в Невском районе Северной столицы вечером, 17 марта. Обеспокоенная женщина пришла к оперативникам, чтобы заявить на собственного мужа, который приставал к их общей дочери.

Петербурженка объяснила, что 45-летний мужчина с 1 февраля по 10 марта развращал их ребенка 2008 года рождения. Кроме того, злоумышленник, по словам женщины, мог совершать насильственные действия сексуального характера в квартире на Бабушкина.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнесмен совратил 12-летнюю девочку в подсобке шиномонтажки в центре Петербурга.