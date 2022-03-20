Цены на офисную бумагу в Петербурге выросли в 5 раз

Стоимость пачки офисной бумаги подскочила до 2 тыс. рублей.

Ранее упаковку бумаги формата А4 петербуржцы могли приобрести за 250–300 рублей, передает «КП-Петербург». Однако теперь придется выложить в пять раз больше.

Отмечается, что основным поставщиком бумаги является целлюлозно-бумажный комбинат в городе Светогорск.

Интересно, что в каких-то магазинах города цена бумаги для офиса равна уже 5 тыс. рублей. Есть вероятность, что причиной такой стоимости являются проблемы с производством.

Напомним, что целлюлозно-бумажный комбинат в Светогорске временно приостановил работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты рассказали россиянам, почему в магазинах так резко выросли цены на товары.