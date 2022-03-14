Специалисты рассказали, почему в магазинах так резко выросли цены

Специалисты рассказали, почему в магазинах так резко выросли цены
В магазинах резко выросли цены. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эксперты объяснили россиянам, с чем связан такой скачок цен в магазинах. Об этом сообщил глава петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий на пресс-конференции.

Помимо этого, специалисты добавили, что жители России в праве идти в суд в случае, если им отказали доставлять товар по старой цене, после того, как заказ уже был оформлен.

Отмечается, с чем связано подорожание буквально всех продуктов в магазинах страны. Вишневецкий объяснил, что до недавних пор, когда заграничные товары привозили на российский рынок через оптовиков, то существовала отсрочка оплаты этих продуктов. Ее продолжительность составляла от 30 суток и до 60 суток, случалось, что даже и до 90 дней.

Но когда национальная валюта России упала, то иностранные поставщики не захотели предоставлять отсрочки. Они начали просить розничные магазины и сети вносить полную предоплату.

Таким образом, магазинам ничего не оставалось, кроме как поднимать цены на розничные товары.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном просят петербуржцев сообщать о магазинах, завышающих цены.

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