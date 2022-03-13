В Смольном просят петербуржцев сообщать о магазинах, завышающих цены

Жителей Северной столицы убедительно просят рассказывать, в каких магазинах «накручивают» цены.

В Смольной заявили, что последние несколько дней стали приходить жалобы от родителей. Они сталкиваются с трудностями при использовании социальной карты в детском магазине.

Кроме этого, горожане уверены, что выросли в цене и те товары, производство и поставка которых не имеет никакого отношения к курсовой разнице.

Администрация города уверена, что с помощью заявлений горожан, получится не допустить спекуляции, а также вовремя пресекать попытки наживы на петербуржцах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали продукты, которые подорожают на 30 процентов, начиная с 14 марта 2022 года.