В Смольном просят петербуржцев сообщать о магазинах, завышающих цены

В Смольном просят петербуржцев сообщать о магазинах, завышающих цены
Власти Петербурга обещают «резко пресекать попытки наживы на жителях города». Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жителей Северной столицы убедительно просят рассказывать, в каких магазинах «накручивают» цены.

В Смольной заявили, что последние несколько дней стали приходить жалобы от родителей. Они сталкиваются с трудностями при использовании социальной карты в детском магазине.

Кроме этого, горожане уверены, что выросли в цене и те товары, производство и поставка которых не имеет никакого отношения к курсовой разнице.

Администрация города уверена, что с помощью заявлений горожан, получится не допустить спекуляции, а также вовремя пресекать попытки наживы на петербуржцах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали продукты, которые подорожают на 30 процентов, начиная с 14 марта 2022 года.

новости СПб рост цен спекуляция


 

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