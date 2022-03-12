Названы продукты, которые подорожают на 30% с 14 марта

Россиянам назвали продукты, которые вырастут в цене на 30 процентов, начиная с 14 марта.

Жителям Российской Федерации рассказали, какие продовольственные товары, почти на треть подорожают в ближайшие дни, передает PRIMPRESS.

Так, компания Coca-Cola поднимет стоимость своей продукции. Корпорация все же останется в России, однако повысит цену своих продуктов, начиная с 14 марта 2022 года.

Сильногазированные напитки должны стать дороже примерно на 15 процентов. Имеются в виду Coca-Cola, Fanta, Sprite и Schweppes, Black Monster, Powerade и Burn.

Изменится цена и соков. Стоимость «Доброго», «Моя семья», Innocent, Pulpy и Rich подрастет примерно на 19%. Кроме того, кофе Costa может стать дороже на 30 процентов.

Отмечается, что изменение стоимости связано с тем, что компания перестала инвестировать в скидочные программы в России. Также повлияло изменение курса валют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам перечислили продукты, которые резко вырастут в цене уже с 9 марта 2022 года.